COLUMN. Véronique De Kock: “Ik zou het erg vinden mocht mijn zoon aan een vakantielief blijven plakken”

Bron: Story 1 Showbizz Véronique De Kock (42) is sinds 1 juni een getrouwde vrouw. De gewezen Miss België is die dag samen met haar man Manuel begonnen aan een nieuw hoofdstuk, waarin net als altijd haar zonen Sébastien en Maximilien wel de belangrijkste rollen vertolken. In haar column in het weekblad Story vertelt Véronique elke week over haar zomer.

Een zomer vol liefde: willen we dat niet allemaal? Mijn zomermaanden waren in elk geval nooit zo romantisch als nu met mijn echtgenoot Manuel. Als jong meisje heb ik nooit een vakantielief gehad. Ik heb eerder al verteld dat ik vrij streng opgevoed ben. Ik ging dus altijd op reis met mijn ouders en zij weken geen seconde van mijn zijde. Ruimte om een romance te beleven met een plaatselijke donjuan was er dus niet. Maar ach, als ik daar nu op terugblik, heb ik niet het gevoel iets gemist te hebben. Wat ben je eigenlijk met een vakantielief? Zodra de reis erop zit, is de liefde ook voorbij of blijf je achter met een gebroken hart. Ik ben voor mijn zonen wel minder streng, maar vriendinnetjes zijn voorlopig nog totaal niet aan de orde. Laat ze maar genieten van het leven en zich amuseren met hun maten. Als Sébastien later op vakantie verliefd wordt op een meisje, zal ik hem wel duidelijk maken dat die liefde niet kan blijven duren. Ik zou het wel erg vinden mocht hij ooit aan een vakantielief blijven plakken. Stel je voor dat hij zou verhuizen naar een ander land en ik hem voorgoed kwijt ben... Ik mag er niet aan denken!

Ondertussen is in ons land de Tomorrowland-gekte weer losgebarsten. Deze zondag ga ik met een heleboel vrienden naar de laatste dag van het dancefestival. Normaal hou ik totaal niet van zulke massa-evenementen. Als ik iedereen zie springen, krijg ik het al benauwd. Gelukkig zitten we rustig op het VIP-platform, waar we kunnen genieten van lekker eten. Twee jaar geleden was ik ook al eens op Tomorrowland, en ik vind het telkens straf om te zien hoe het festival mensen van over de hele wereld weet samen te brengen. Allemaal samen dansen en plezier maken: mooi om te zien. Zelf hou ik van commerciële muziek. Wat extra beat eronder kan ik appreciëren, maar te zwaar moet het niet worden. Muziek speelt wel een belangrijke rol in mijn leven. In de winkel, thuis, in de wagen: altijd staat er wel muziek op. En dan durf ik volop mee te zingen.

In mijn kledingwinkel 1995 by Véro is het momenteel alle hens aan dek. Zelf heb ik net twee volledige dagen gespendeerd aan het aankopen van de collecties voor volgende zomer. Het blijft natuurlijk altijd een beetje een gok wat je klanten gaan willen, dus ik kies vooral stukken die ik zelf leuk vind. En dat werkt. De zomer van 2020 belooft in elk geval heel kleurrijk te worden, met veel geel en oker, bloemen, en aangename, elegante stoffen zoals chiffon en satijn. Losse jurken blijven ook hip, en die draag ik zelf ook meer en meer. Vroeger was ik nochtans een echte broekenmadam, want niets zit zo aangenaam en makkelijk. Maar je ziet: een mens kan veranderen.

