COLUMN. Veerle uit 'Blind Getrouwd': "Ik moet erop letten dat ik genoeg rust neem"

07 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Of het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ weer succesvolle relaties oplevert, moet nog blijken. Voor Veerle (37) en Nick (32) uit seizoen 2 was het alvast een succes: in maart verwachten ze hun eerste kindje. In deze column tellen we samen met Veerle af.

“Ons kleintje laat zich steeds vaker voelen met schopjes in mijn buik: ik geniet er enorm van! Tegelijkertijd zie ik mijn lichaam veranderen, slaan mijn hormonen soms op hol, slaat de vermoeidheid toe en zorgen de extra kilo’s voor fysieke ongemakken. Waar is mijn lenige lichaam naartoe?! Ik heb er vooral moeite mee dat ik niet meer kan functioneren op het hoge tempo dat ik gewoon ben. Ik ben een carrièrevrouw, maar ik moet stilaan mijn werk doorgeven aan collega’s. Alles is in goede handen tijdens mijn bevallingsverlof, maar het is toch moeilijk om dat los te laten.”

