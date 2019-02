COLUMN. Veerle uit ‘Blind Getrouwd’: “Ik laat me niet opjagen door alle bevallingsverhalen” Redactie

13 februari 2019

10u38

Bron: Story 1 Showbizz Of het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ weer succesvolle relaties oplevert, moet nog blijken. Voor Veerle (37) en Nick (32) uit seizoen 2 was het alvast een succes: in maart verwachten ze hun eerste kindje. In deze column tellen we samen met Veerle af.

“Nog een maand en Nick en ik zijn niet langer met z’n tweetjes. Het wordt steeds spannender en ik word nu overrompeld met bevallingsverhalen. Een vriendin waarschuwde me dat haar bevalling redelijk lang duurde. Ach, elk lichaam en elke persoon is anders, ik wil me daar niet door laten opjagen. Een baby op komst is ook voer voor gesprekken met andere mama’s: laat je een baby even huilen of ga je meteen troosten?”

