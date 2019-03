COLUMN. Veerle uit ‘Blind Getrouwd’: “Ik kies bewust voor een onderwaterbevalling” Redactie

01 maart 2019

10u00

Bron: Story 0 Showbizz Of het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ weer succesvolle relaties oplevert, moet nog blijken. Voor Veerle (37) en Nick (32) uit seizoen twee was het alvast een voltreffer: in maart verwachten ze hun eerste kindje. In deze column tellen we samen met Veerle af.

“Ik heb altijd gedacht dat ik op een ‘normale’ manier zou bevallen, maar na een gesprek met de vroedvrouw kies ik bewust voor een onderwaterbevalling. Dat is veel natuurlijker, het warme water werkt pijnstillend, het lichaam wordt soepeler én het is aangenamer voor de baby. Intussen stelden we ook een ‘geboorteplan’ op, met onze wensen tijdens de bevalling. Zo zou het beter zijn voor de baby om de navelstreng de eerste paar minuten nog niet door te knippen. We vinden het ook belangrijk dat er zo snel mogelijk na de bevalling huid-op-huid contact is met ons baby’tje.”

