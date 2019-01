COLUMN. Veerle uit ‘Blind Getrouwd’: “Een baby op komst zorgt soms voor meningsverschillen in je relatie” Redactie

30 januari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Of het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ weer succesvolle relaties oplevert, moet nog blijken. Voor Veerle (37) en Nick (32) uit seizoen 2, was het alvast een succes: in maart verwachten ze hun eerste kindje. In deze column tellen we samen met Veerle af.

“De bevalling komt steeds dichterbij. Ik bracht al een bezoekje aan de kraamkliniek en de verloskamer, maar helaas kun je je toch niet echt voorbereiden. Daarom probeer ik thuis nu al alles tot in de puntjes te regelen, zodat ik me niet te veel zorgen moet maken wanneer onze baby er is. Zo is de babykamer klaar - enfin, de meubels staan er - de geboortekaartjes en het geboortesuiker zijn gekozen en zelfs mijn koffer is bijna volledig ingepakt. En wonder boven wonder, over de naam zijn we het ook eens geraakt, na uren overleggen…”

