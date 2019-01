COLUMN. Veerle en Nick uit ‘Blind Getrouwd’: “Ik heb het zwanger zijn wel wat onderschat” Redactie

23 januari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Op maandag 28 januari start het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ op VTM. Voor Veerle Van den Eynde (37) en Nick Wijns (32) uit het tweede seizoen, was het programma alvast een schot in de roos. Na twee jaar huwelijk verwachten ze in maart hun eerste kindje. In een gloednieuwe column tellen we samen met Veerle af tot de bevalling.

“’Blind Getrouwd’ heeft mijn hele leven tweeënhalf jaar geleden drastisch veranderd. Ik kwam er niet alleen de man van mijn leven tegen, maar als alles goed verloopt, zal het programma mij ook het mooiste geschenk ooit geven: een baby! Nick en ik kijken er al naar uit om begin maart ons kindje te verwelkomen. Akkoord, het gaat allemaal snel, maar het plaatje klopt gewoon. Nick is heel zorgzaam en beschermend voor mij. Ik ben er zeker van dat hij ook een goede papa zal zijn. Hij is ­altijd het zonnetje in huis, brengt me elke dag aan het lachen. Ons kindje zal overladen worden door zijn positiviteit. Nog steeds begrijp ik volledig waarom de experten van ‘Blind Getrouwd’ ons bij elkaar hebben gebracht. Wij zijn écht een goede match. We delen dezelfde waarden en normen in het leven. De basis zit goed, waardoor we gemakkelijk kunnen blijven communiceren. Ik ben ervan overtuigd dat we in de opvoeding van ons kind één blok zullen vormen.”

“Ik herinner me nog goed hoe emotioneel ik werd na dat verlossende telefoontje: ‘Mevrouw, proficiat, u bent zwanger!’ Nick en ik probeerden immers al een halfjaar zwanger te geraken. Ik was toen 36, en de kans op een zwangerschap daalt met de helft voor vrouwen tussen de 35 en 38. Bovendien neemt de kans op een miskraam toe naarmate je ouder wordt. In het begin wilde ik me dus nog niet te hard hechten aan ons kleintje in mijn buik, voor het geval het fout zou lopen. Ik liet voor de zekerheid ook een NIP-test uitvoeren, en gelukkig zijn er geen afwijkingen gevonden. Maar ik zal altijd bezorgd blijven: bang dat er tijdens de bevalling iets zal mislopen. Maar ook wanneer ons kindje er is, zal ik me zorgen blijven maken. Om nog maar te zwijgen van de grote verantwoordelijkheid die ik voor de rest van mijn leven zal moeten dragen.”

