COLUMN. Uit de geheime dagboeken van Geert Hoste: “Opmars met logge tanks vlotter verlopen dan terugtocht uit Werchter”

Na het middageten ging hij eerst wat liggen uitbuiken op de bank. Daar viel hij in slaap tot 14u30. Daarna zei hij: ‘Kom we gaan naar het voetbal’. Pa verkocht het alsof het een verrassing was, maar het was routine. Een -routine die maakte dat we tegen 15 uur ergens op een oprit parkeerden dicht bij het stadion. Hij kocht vervolgens twee tickets ergens boven in de tribune, en we haasten ons daarheen, met reuzenstappen. Daar arriveerden we hijgend zo’n tien minuten na het begin van de match. Een vroeg openingsdoelpunt hadden we dan sowieso al gemist. En datzelfde gold voor de late treffer. Want tien minuten voor affluiten trok mijn vader aan mijn jasje en zei: ‘Kom we zijn weg’. Het slot van de match en de eindstand hoorden we op de autoradio. Mijn vader stond nooit in de file.