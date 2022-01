COLUMN. Twaalf verkruimelde paprikachips in een brooddoos. Fotografie voor foodies, 2022

Honger naar 2022. Onder die titel serveerde ‘Knack Weekend’ de 25 culinaire trends voor dit jaar. Ook ‘dm.magazine’ presenteerde ‘25 foodtrends die 2022 zullen kruiden’. Grotendeels verschillende trends, want van alle worsten waarvan culi’s gruwen, is eenheidsworst de gruwelijkste. Klein is de kans dat één van die trends het dit jaar tot op mijn bord schopt. De laatste keer dat ik het gevoel had tot de culinaire avant-garde te behoren was in 1978, toen ik van een Romeinse chef een bord voor mijn kop kreeg met daarop een witte bol en verder niets: mozzarella di bufala. De osteria bevond zich in de straat waar twee maanden eerder het lijk van premier Aldo Moro was gevonden. In dezelfde staat van ontbinding bevond zich helaas de mozzarella, maar op school zou ik daarna opscheppen over iets geweldigs dat ik in Rome had gegeten. “Mazzorello. Vind je hier niet.”