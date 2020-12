COLUMN. Staf Vertrekt: “Zonder die vier cijfers mochten we onze koffers pakken, back to Belgium”

Wanneer je denkt dat je de Sint op je bijna veertig toch al wel wat bent ontgroeid, en die oude man je huisje stilletjes voorbij zal rijden, heb je het misschien toch mis. Hier in Zweden hadden we prijs. Op het meest onverwachte moment kwam de goedheilige man alsnog met een verassing op de proppen. Door de sneeuw, regen en wind vond hij de weg naar ons kleine stekje in het bos. Ik vond zijn pakje niet in een schoen voor de kachel, maar in de brievenbus. Het kan natuurlijk ook zijn dat zijn posthulpje wat heeft meegewerkt en hij in onderaanneming van de Sint de klus heeft geklaard.