COLUMN. Staf vertrekt: “Kippenvel, en niet van de kou”

Plots gegil en geschreeuw, het is 2 uur ’s nachts en iedereen is wakker, de honden worden wild. Buiten wordt een ree aangevallen door een wolf of is ze in een gevecht beland met een soortgenoot, dit is tenminste wat ik me bij dit kabaal kan inbeelden als ik probeer te begrijpen wat er gebeurt.

Ik loop buiten om te kijken waar het geluid vandaan komt en hoor hevig geritsel in de struiken. Wanneer ik opkijk, zie ik de open hemel en het lijkt alsof we gevangen zitten onder een grote kaasstolp, met allemaal twinkelende lichtjes die van aan de horizon tot knal boven mijn hoofd de hemel vullen. Nooit eerder zag ik zoveel sterren.

Het witte schijnsel van de melkweg doet me bedenken hoe klein we zijn, hoe onbenullig. Weerloze schepsels op een planeet vol natuurkrachten die veel sterker zijn dan wij. Ik krijg kippenvel, maar niet van de kou. Hoe heerlijk is het om te mogen leven op een plek waar je op elk moment van de dag en zelfs ’s nachts verwonderd raakt door de natuur rondom je.

Die verwondering die ik voel bij het zien van die oneindigheid wil ik doorgeven. En wanneer we die volgende ochtend naar school rijden en de kinderen na een lange stilte plots het aantal reetjes die ze onderweg telden aan elkaar vertellen, word ik zelf ook stil. «Vandaag 27, Nora. Een record!» Misschien lukt mijn plan?

Beau heeft de laatste week zijn gsm niet meer aangeraakt, hij moet nog vriendjes beantwoorden maar heeft het te druk met dieren spotten en sterren kijken.

Ook op school ziet hij het nu net als Nora helemaal zitten, er wordt getafeltennist op de speelplaats en Nora gaat een kussen met hartjes stikken in de les Tinkering. Ze verkneukelen zich in het gebrekkige Zweeds dat ze elkaar horen spreken. De roze wolk is dus een feit. Hier wil ik oud worden.

In het nabijgelegen dorpje , ongeveer een half uur rijden, waar de kinderen schaatsen en Monique coacht, is een verkeerslicht. Het is het enige in een omtrek van 30km. Die kleurtjes bezorgen de mensen hier wat stress, en ze willen het liever weg. Maar omdat je hier, als je een rijbewijs wil halen, toch minstens zo’n ding eens van dichtbij moet gezien hebben, laten ze het staan.

Tja, the middle of nowhere, niet eens zo ver van België.

Als ik het nieuws hoor en lees op HLN hoeveel coronabesmettingen er zijn, dat de horeca weer op slot moet, voelt het even alsof we van een ramp gevlucht zijn. Ik maak me plots zorgen over iedereen die ik zo lief heb in België.

In dit land waar ik al weken geen mondmasker gezien heb en iedereen behalve met wat afstand vrij zorgeloos door het leven stapt, lijken het wel verslagen uit een oorlogsgebied. Ik val even van de wolk en weet wat ik ons allemaal wil wensen als ik vannacht een ster zie vallen onder die grote kaasstolp.

