COLUMN. Staf vertrekt: “In geen 20 kilometer omtrek is er straatverlichting, om 18 uur lijkt het middernacht”

Showbizz Sam Bettens reageert op ophef ‘De Slimste Mens’: “Oprechte veront­schul­di­gin­gen gekregen”

26 november Het is vandaag Thanksgiving in de Verenigde Staten en dus belden Maarten en Dorothée van Qmusic Sam Bettens (48) op, die in Amerika woont. Ze polsten meteen ook even naar de heisa die gisteren ontstond rond een vraag in ‘De Slimste Mens’.