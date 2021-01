COLUMN. Staf Vertrekt: “Eindelijk kregen we de sleutel van ons nieuwe huisje”

Bijna vier maanden woonden we in een klein vakantiehuisje in afwachting van onze verhuizing naar de plek waar we nu definitief kunnen verblijven. Het was een houten chalet die eigenlijk dienst doet als verhuurhuisje. Mensen kunnen er de zomer doorbrengen of een weekje in de winter kerst en nieuw komen vieren. Wij verbleven er veel langer.