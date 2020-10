COLUMN. Staf vertrekt: “De nacht voor hun eerste schooldag slaap ik slecht: ‘Wat doen we de kinderen toch aan?’”

Välkommen

Rood, oranje, geel… We wandelen door een aquarel geschilderd landschap tussen meren en bossen. Even de honden uitlaten, want morgen wordt een belangrijke mijlpaal. Na enkele dagen wennen aan de nieuwe thuisbasis moeten ook hier de kinderen naar school, geen ontkomen aan. Ook al horen we alleen maar goeds over het Zweedse onderwijs, toch zorgt dat voor wat kopzorgen. Wat aanvoelde als de meest chaotische vakantie ooit, waarin we net als een kattin op zoek naar haar jongen niks terugvonden, loopt stilaan af.