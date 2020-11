COLUMN. Staf vertrekt: “De ambassade waarschuwde: ‘Als je vastraakt in de sneeuw, kan dat gevaarlijk zijn’”

“Meneer Coppens, welkom in Zweden. Als u nog verdere vragen heeft, neem dan gerust contact met me op.” Ik leg de hoorn in na een gesprek met de vriendelijkste medewerker van de Belgische ambassade in Zweden. Hij wijst me op enkele belangrijke administratieve zaken die ik nog moet regelen, maar geeft me ook tips over gebruiken en gewoontes in Zweden: “Let op in de winter als je een lange afstand aflegt met de wagen door dunbevolkt gebied, want zit je zonder bereik en raak je vast in de sneeuw, dan kan dat gevaarlijk zijn. Wees voorbereid.”