COLUMN. Staf vertrekt: “Afstand houden zit hier in de genen: mensen zijn misschien wat stugger en introverter hier”

Op terugweg uit het donkere bos ontmoet ik voor het eerst mijn buurman. Hij is een iets oudere man die op de trapjes voor zijn Zweedse huis een sigaretje zit te roken. I give it a go en start een conversatie in het Zweeds. Of toch iets dat daarop moet lijken. Na enkele lesjes zou je denken dat dat al mogelijk moet zijn. Ik verzamel mijn moed en ik stamel mijn kort ingestudeerd zinnetje: «Hur mår du?» De spraakwaterval die dan volgt, had ik niet verwacht en al helemaal niet begrepen. Dus knik ik enthousiast en hoop ik dat dat knikken juist is. Van de jongen die van spreken in België zijn beroep heeft gemaakt blijft plots niet veel meer over. Ik probeer en ga verder en vertel dat ik zijn buurman ben en dat ik nog een tijdje naast zijn bos zal wonen. Hij wenst me succes. Ik vertel dat ik kinderen heb, waar ze naar school gaan en wens hem een fijne avond.