COLUMN. Radijsje wint ‘The Masked Singer’. Proficiat, Erik. Maar dé sensatie wordt de Cycloop

Ongekunsteld is een eufemisme dat speciaal voor Karen Damen in het leven is geroepen. Damen is de ongekroonde jurykoningin van ‘The Masked Singer’. “Wiesda?” stootte ze spontaan uit toen het personage Roos zijn masker afnam. Karen Damen kent werkelijk elke BV en elke MOMBV, elke min of meer bekende Vlaming die ooit in een achtergrondkoortje heeft gezongen, figurant is geweest aan de toog van ‘Thuis’ of ‘FC De Kampioenen’ of heeft deelgenomen aan de preselecties van televisieconcoursen waarvoor enig dans-, zang-, acteer-, goochel- of schaatstalent wordt verondersteld. Maar niets in haar nochtans bovengemiddeld expressieve gelaat verraadde enige herkenning toen vrijdagavond het masker van Roos afging. “Wiesda?”