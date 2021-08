COLUMN. Nu de vakantie erop zit, denkt André Hazes terug aan z’n schooljaren: “Met een biertje te veel op, sloeg m’n ouwe met z’n vuist op tafel”

ShowbizzStilaan valt het immer roerige bestaan van André Hazes (27) weer helemaal in z’n plooi. Een luxueus liefdesnest voor zichzelf en z’n Sarah (25) had de zanger al gevonden, en ondertussen hebben de twee ook genoten van een romantische vakantie in Ibiza. Maar nu hun reisje officieel voorbij is, kan de Nederlandse zanger niet anders dan vooruitkijken naar 1 september. En in zijn column voor Dag Allemaal vertelt Hazes ook wat meer over zijn eigen schooltijd, die niet altijd van een leien dakje liep. “Ik was een absurd druk ventje, en dat zorgde voor veel gezeik in de klas.”