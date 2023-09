COLUMN. Mediawatcher Desna Lespinoy over afscheid Dany Verstraeten: “Elk nieuwsanker mag voortaan een vleugje Dany in zich dragen”

BV IN BEELD. Johan Helden­bergh en Johannes Wi­rix-Speet­jens schitteren op het Filmfesti­val van Venetië

Gisteren, op woensdag 30 augustus, werd het startschot gegeven van de 80e editie van het Filmfestival van Venetië. Hoewel het echter zoeken is naar de grote Hollywoodsterren - vanwege de aanhoudende stakingen in Hollywood - waren er wél enkele bekende Vlaamse gezichten aanwezig: Johan Heldenbergh (56) en Johannes Wirix-Speetjes (26). Zij spelen mee in de film ‘Comandante'.