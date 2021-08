COLUMN. Mathias Vergels loopt door tinnitus gefrustreerd rond: “Maar ik weiger me erbij neer te leggen”

Film INTERVIEW. “Een groepje van zo’n vier vrouwen doet m'n stunts”: actrice Karen Gillan over nieuwe actiefilm

26 augustus Een komische actiethriller vol doldwaze vechtscènes. Dat is ‘Gunpowder Milkshake’, de nieuwste film van Navot Papushado, in één zin samengevat. De Israëlische regisseur slaagde er met Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett, Carla Gugino en Michelle Yeoh in om een absolute girlpower-topcast bij elkaar te krijgen. Hoofdrolspeelster Gillan (33) zegt dat ze dankzij de opnames één van haar mooiste zomers in Berlijn beleefde: “Zelfs na een lange draaidag gingen we met z’n allen op stap. Ik heb er vriendinnen voor het leven aan overgehouden.”