COLUMN. Lijstjestijd! Weer heb ik niets gezien, gehoord en gelezen van wat ik had moeten zien, horen en lezen

De ergste tijd van het jaar breekt aan. Lijstjestijd. De platen van het jaar. De films van het jaar. De boeken van het jaar. Het televisieprogramma van het jaar. Het radioprogramma. De expo. De concerten. De series. Must see. Must hear. Must read. Ik verwed er in de frituur van het jaar een groot pak met tartaar op dat ik in 2021 andermaal niets gezien, niets gehoord en niets gelezen zal hebben van wat ik had moeten zien, horen en lezen. Op de flap van de enige roman die ik dit jaar heb voleindigd, stond weliswaar ‘Roman van het jaar’, maar Ilja Leonard Pfeijffer had hem al in 2018 voltooid. In het beste geval loop ik een, twee, drie jaar achter. In het slechtste geval hink ik zo ver achterop dat tegen de tijd dat ik mijn achterstand wil inhalen de aangeprezen plaat, de obligate film en de verplichte roman al lang weer zijn verdwenen in de nevelen van de tijd. Deze week kreeg ik mijn Spotify Wrapped 2021 toegestuurd. Het gemiddelde geboortejaar van de door mij meest beluisterde artiesten stond weliswaar niet gespecifieerd, maar ik durf te stellen dat het zich na de oorlog situeert. En indien niet, dan steek ik het op Camille Saint-Saëns en Claude Debussy, de wat oudere backing vocals van Lil Nas X.