COLUMN. Klaasje over haar afscheid bij K3: “Het is een bevreemdend gevoel, alsof ik de aarde binnenkort ga verlaten”

Leuk, een column mogen schrijven! En nee, ik ga (nog) niet dood. Tenminste, dat lot ligt natuurlijk nooit in eigen handen, maar ik ga er niet van uit... Toen ik gevraagd werd voor deze columnreeks, heb ik geen moment getwijfeld. Schrijven is iets wat ik graag doe: ik heb zelfs een dagboek bijgehouden over het reilen en zeilen binnen K3. Het leek me dan ook leuk om eens te beginnen met een column over wat mij opviel tijdens mijn laatste jaar als K3’tje.