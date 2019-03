COLUMN. Jules Hanot over ‘Studio Tarara’: “Ingenieus scenario vol messcherp getekende personages” Redactie

14 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0

We schrijven 1993. De gouden beginjaren van VTM. Kijkcijfers swingen de pan uit en ‘Het Rad van Fortuin’ draait op volle toeren. De eerste BV’s worden volkshelden en Vlaanderen lacht zich een kriek met de aangebrande kolder van de ­populaire sketchshow ‘Studio Tarara’. Kortom: the sky is the limit. Het ­succes wordt overvloedig met champagne en/of andere genotsmiddelen gevierd en alles lijkt om ter best in de beste der werelden. Tot voor het omroepgebouw het lichaam gevonden wordt van een ongelukkige die van het dak is gesprongen en een politieonderzoek klaarheid moet scheppen over het hoe en waarom van de ­vermeende wanhoopsdaad. Met dat contrast tussen de opgeklopte moppentrommel vóór de schermen en de dodelijke ernst er áchter begint ‘Studio Tarara’, de verre van alledaagse kroniek over de ­woelige pionierstijd van de brave familiezender VTM.

Eigenzinnig succesverhaal

‘Studio Tarara’ is niet toevallig ontsproten aan het creatieve brein van Tim Van Aelst. Het opperhoofd van het rebelse productiehuis Shelter en nog één van die zeldzame tv-makers die out of the box durft te denken en gruwt van grauwe middelmaat. Hij liet de onweerstaanbare ‘Benidorm Bastards’ op de wereld los, verraste zowel met de absurde humor van ‘Wat Als?’ als met het kwartet klunzige bewakingsagenten van ‘Safety First’ en mocht in New York een derde Emmy Award ophalen voor ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ Tastbare illustraties van een eigenzinnig succesverhaal waaraan momenteel een nieuw, beklijvend hoofdstuk wordt toegevoegd. Dankzij een origineel werkstuk dat me - en dat gebeurt echt niet vaak - meteen bij de keel greep en me telkens naar de volgende aflevering doet verlangen.

Pijnlijk en schrijnend

Pure fictie weliswaar. Maar zo slim versneden met beelden, verwijzingen en figuren uit de tijd van toen, dat de ‘Studio Tarara’-kijker twijfelt of één en ander toch niet aan de realiteit is ontleend. Zo wordt de echte Bart Kaëll geflankeerd door de imaginaire bordjesdraaister Roxanne. Willy Sommers en Anne De Baetzelier mochten in ‘Tien Om Te Zien’ nepcharmezanger Ricky Bolero aankondigen en een jonge Lynn Wesenbeek flitste voorbij, terwijl haar dochter Lauren als styliste Babs met trillende handen Jean Van Hoof neerschoot. Dat bleek maar ‘voor de film’ te zijn, al had de machtsgeile pervert absoluut de sanctie verdiend waaraan hij in deze #MeToo-tijden nooit was ontsnapt. De scène waarin hij zich als een Harvey Weinstein avant la lettre aan de jongedame opdrong, was pijnlijk en schrijnend. Ook Sandra ‘de natte beek’ Verbeeck, kreeg af te rekenen met het grensoverschrijdende gedrag van de zich onaantastbaar wanende acteur, die zijn handen niet thuis en zijn leuter niet in zijn broek kan houden. Hij trakteerde de volslanke co-ster van ‘Studio Tarara’ op een VAF - ‘vinger aan de foef’ - masturbeerde voor haar ogen en kneep haar keel dicht toen ze niet op zijn avances wou ingaan.

Tragische held

Alle klachten worden - ‘Jean is een enorm kijkcijferkanon’ - met tegenzin onder de mat geveegd door producer Christine. Een alomtegenwoordige West-Vlaamse workaholic die ooit getrouwd was met - ‘Gij heb ons huwelijk kapot gezopen’ - Rik ‘Ricky’ Bolsens: de tragische held van dit verhaal. In betere tijden een ‘serieus’ theateracteur, die voor het geld naar de televisie overstapte en daar als deerniswekkende ‘Zat van fortuin’-loser meegesleurd wordt in een zelfdestructieve spiraal van drank en drugs die hem linea recta richting fatale fout drijft. Uitzichtloos verliefd bovendien op de na een verkrachting zwanger geraakte Roxanne en op dit moment nog maar eens in het ziekenhuis ligt nadat hij stoned als een garnaal samen met zijn grote liefde door een vrachtwagen werd geramd. Terwijl alle maskers vallen, bekijkt een zwijgzame flik stoïcijns VHS-banden met de getuigenissen van alle ‘Tarara’-medewerkers, die als in een echte whodunit mondjesmaat het (zelf)moordmysterie ontrafelen.

Maniakaal oog voor detail

Op die manier doorprikt Tim Van Aelst met een maniakaal oog voor detail meedogenloos de schone schijn van de tv-wereld, om te focussen op de trieste achterkant van een vrolijke façade die enkel voor het nietsvermoedende kijkerspubliek is bestemd. De lach is kunstmatig en wrang en slechts een afleidingsmanoeuvre voor het verdriet in de coulissen, waar de tol van de roem duur wordt betaald. Alles samen goed voor een bevreemdende, vernieuwende en intrigerende dramaserie die zich laat bekijken als een grap die om te huilen is. Gedragen door een ingenieus scenario vol messcherp getekende personages, vertolkt door een boven zichzelf uitstijgende cast met ‘loser’ Koen De Graeve, ‘natte beek’ Ruth Beeckmans, ‘pervert’ Peter Van Den Begin en de onweerstaanbare Janne Desmet als uitschieters. Toch besef ik dat deze lofzang niet bij iedereen als muziek in de oren klinkt. Het niemand ontziende ‘Studio Tarara’ is immers niet onder één noemer te vatten en zal daarom nooit een allemansvriend worden. Maar het is - ‘Ge moogt gerust zijn’ - hoe dan ook de mijne.