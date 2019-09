COLUMN. Jules Hanot fileert de wondere wereld van de media: “Pijnlijke valse start voor Danira” Jules Hanot onversneden! Redactie

13 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Elke week fileert mediawatcher en tv-criticus Jules Hanot in Dag Allemaal de ­wondere wereld van de media. Ongezouten en messcherp, zoals ­alleen Jules dat kan.

De voorbije weken spaarde de VRT kosten noch moeite om Vlaanderen warm te maken voor ‘Vandaag’. De ‘moderne’ talkshow die snel het tot op de draad versleten ‘Van Gils & Gasten’ zou doen vergeten. Voorgezeten bovendien door de jonge Danira Boukhriss Terkessidis (29). Een temperamentvolle Grieks-Marokkaans-Belgische cocktail die zowel in ‘De Slimste Mens’ als ‘Over Eten’ bewees niet enkel over looks en talent, maar ook over brains en branie te beschikken. In paginagrote interviews meldde ze de uitdaging helemaal te zien zitten en beloofde plechtig talloze leuke en/of boeiende gesprekken met interessante gasten. Kortom: tegen het ambitieuze ‘Vandaag’ viel weinig te beginnen. Op de Evanna mochten concurrenten Gert en James beginnen sidderen en beven en het geheime VTM-talkshowproject bleef beter nog een tijdje geheim. Het kon immers niet fout lopen. Alhoewel…

Vel van de beer

Andermaal werd bewezen dat het vel van de beer beter niet wordt verkocht voor het beest geschoten is en, vooral, dat het maken en presenteren van een dagelijkse talkshow topsport is waarbij alles perfect in elkaar moet passen. Zowel Danira als het programma kunnen, moeten, nog groeien, maar het valt niet te ontkennen dat de eerste ‘Vandaag’-week een pijnlijke afknapper was. De met veel toeters en bellen aangekondigde ‘talkshowrevolutie’ ging af als een gieter, want beperkte zich tot een verbouwd decor, een wazige deejay en ‘reportages’ van ene Sander Gillis die zo zijn best deed de flauwe plezante uit te hangen dat het bijna gênant werd. Van een valse start gesproken. Sterker nog. ‘Vandaag’ bleek niet meer dan een flauw doorslagje van ‘Van Gils & Gasten’ en de eerste aflevering was zo’n aanfluiting van wat een boeiende talkshow moet zijn, dat men het beter ‘Gisteren’ had genoemd.

Zo mochten Anuna De Wever en een Youth For Climate-medestander zonder enig weerwerk hun lesje opzeggen. De mening van de man of vrouw in de straat werd niet gevraagd en ook een reactie van de met veel rumoer uit de klimaatbeweging gestapte Kyra Gantois ontbrak. De grote schrijver Herman Brusselmans - ‘Ik vind niets plat behalve uw borstkas, Danira’ - prees met wat vuile praat zijn 79ste boek aan. Dat hadden we al 79 keer gezien... In de vaste rubriek ‘Reclame voor eigen huis’ voerde Simonneke een ‘Thuis’-delegatie aan om het 25-jarige soapjubileum met statistieken, anekdotes en archiefbeelden luister bij te zetten. Scenarioschrijver Knarf Van Pellicom was daarbij zo boring dat het me verwonderde dat hij tijdens zijn betoog niet zelf in slaap viel. Een Danira met plankenkoorts probeerde er onhandig vaart in te krijgen, maar flitsen, verrassen of boeien lukte niet.

Ingedommeld

Dinsdag meldden zich twee ooggetuigen van de explosie in Wilrijk. Net als journaliste Ann De Bie die live herhaalde wat ze twee uur eerder in ‘Het Journaal’ had verteld. Gelukkig was er het -komische duo Geubels-Jeroom om samen met de onverslijtbare Willy - ‘Ik ben in mijn derde jeugd terechtgekomen’ - Sommers voor wat animo rond de ingedommelde tafel te zorgen. Dat het ‘Als een leeuw in een kooi’-duetje van ‘Geub’ met Sommers het eenzame hoogtepunt was, zegt alles over de rest van het -aanbod.

Woensdag legde brandweerman Marc uit hoe hij met hond -Ophélie onder het puin bedolven mensen opspoort en deden vluchtmisdrijfslachtoffers Lieva en Ludwig hun even hallucinante als dramatische verhaal. Goed voor - eindelijk - een beklijvend en spraakmakend brokje televisie. Nadat Bart Peeters en aanstormend talent Nora Gharib zieltjes wonnen voor ‘Merci Voor De Muziek’ werd de week nogal somber neergelegd met interessante, maar bijzonder lange gesprekken over loodzware onderwerpen als racisme in het voetbal en agressie in de klas. Het vrolijke promopraatje van Sven De Leijer voor zijn nieuwe zondagavondquiz was dan ook meer dan welkom.

Vergiftigd geschenk

Maar er is ook goed nieuws. Danira groeide gestaag in haar rol als gastvouw en, zonder echt te overtuigen, vertoonde ‘Vandaag’ schuchtere tekenen van beterschap. Helaas is ‘een beetje beter’ lang niet goed genoeg. Deze talkshow rammelt aan alle kanten en de keuze van gasten en onderwerpen is zo voorspelbaar, dat er zich asap een nagels-met-koppen-gesprek met de redactie opdringt. De flamboyante Danira wordt immers gegijzeld door een oubollig format dat frivole zijsprongetjes verbiedt, spontaneïteit afblokt en amper ruimte laat voor vonken en vuur. ‘Vandaag’ is dan ook geenszins het beloofde verrassende, informatieve slaapmutsje, maar kabbelt zielloos verder als de saaie praatbarak die het vooral niet wilde zijn. Een vergiftigd geschenk voor Danira, die op grond van haar talent beter verdient dan geofferd te worden op het altaar der gemiste kansen. Misschien dat het - de wonderen zijn nog lang de wereld niet uit - toch nog goed komt, maar in afwachting is ‘Vandaag’ - sorry, Danira - geen dagelijkse afspraak waard. VTM, Gert Verhulst en lichtmatroos James Cooke hoeven zich voorlopig dan ook geen zorgen te maken.