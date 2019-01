COLUMN. Jules Hanot fileert de media: ‘Holland-België’ is chaotische en irritante grapjasserij Jules Hanot

25 januari 2019

06u00 0 Showbizz U zal van mij zelden een kwaad woord lezen over programma’s die voluit de kaart van sfeer en gezelligheid trekken. Zo breek ik graag een lans voor ‘Groeten Uit’. Een nostalgische tijdreis die bekende soortgenoten als Koen Wauters, Davy Gillis en Eddy Planckaert met hun gezin katapulteert naar het jaar dat ze twaalf waren. Als kleuters in een snoepwinkel wandelen ze in retro-klederdracht door memory lane dat bezaaid is met vintage-huisgerief, An Lemmens en wist-je-datjes uit de tijd van toen. Geen grensverleggende televisie, maar een vrijblijvend uurtje dat ontspanning zonder inspanning biedt. Aangenaam tijdverlies waar een mens goedgezind van wordt. Meer moet dat soms niet zijn.

Jammer genoeg geldt dat niet voor ‘Holland-België’, de verbale derby der Lage Landen die humor en goede smaak verwart met chaotische en irritante grapjasserij. Bij het zien van tribunes vol potsierlijk uitgedost klapvee rook ik meteen onraad. Constant joelende ‘spionkoppen’ hebben - wellicht gelokt door een gratis portie wafels of poffertjes achteraf - de opdracht aanvaard om loeihard te lachen met alles wat nog maar van ver op een mop lijkt. Toch is het vooral de aanwezigheid van ceremoniemeester Jonas Van Geel die me zorgen baarde. Al is het maar omdat zo’n toptalent meer verdient dan de rol van onnozele clown in een debiel circus. Meer daarover later. Eerst de ‘wedstrijd’ zelf.

Enerverend gekwetter

Door blijkbaar in hogere sferen vertoevende programmamakers aangeprezen als een vrolijke quiz die een dieper inzicht zou verschaffen in de bizarre zeden en gebruiken der Lage Landen. Misschien hadden ze het over een ander programma, want het ‘Holland-België’ dat mij werd voorgeschoteld, heeft evenveel met een leuke spelshow te maken als dit koninkrijk met een rimpelloze regeringsvorming. Tijdens infantiele spelletjes worden lang versleten clichés over Belgen en Nederlanders op een hoopje gegooid door twee bekende trio’s die elkaar met flauwe moppen en enerverend gekwetter proberen te overstemmen. Ik luisterde naar vals meegebrulde hits van boven en onder de Moerdijk en keek naar fletse filmpjes over typische fenomenen als duivenmelkers, Sinksenfoor en tulpen. Een niet helemaal sporende fan van het Huis van Oranje kwam om onduidelijke redenen langs. Net als Koen Crucke die door de Hollanders - ‘Bent u Urbanus?’ - even voor een echte komiek werd gehouden. Onder oorverdovende lachsalvo’s winkelden beide teams in een bordkartonnen supermarkt om ‘mysterieuze’ producten als pladijs, poepgelei, stekskes, lekstokken, harde puntjes en piepers te identificeren. Terwijl ik me, steeds verwarder, afvroeg wat daar zo grappig aan was, werd ook de eetcultuur van beide landen op de korrel genomen. Zulks geschiedde middels een blinde proeverij van delicatessen als steppegras, kapsalon en snert die, - hoewel gesmaakt door een gulzige Tine Embrechts - volgens Van Geel vooral op ‘de ontlasting van de Hulk’ leek. Toch moest ik, eerlijk is eerlijk, even glimlachen toen een mij onbekende Bekende Nederlandse met vegetarische inslag gefrituurde spruiten gevoederd kreeg en bijna kokhalsde toen een teamgenoot meldde dat ze misschien wel op een konijn aan het kauwen was. Na een al even ridicule finale klonk het laatste fluitsignaal als muziek in de oren.

Medelijden met Jonas

Na twee derby’s had ik het helemaal gehad met deze voorgeprogrammeerde ongein, waarbij ik naast plaatsvervangende schaamte vooral medelijden voelde met Jonas Van Geel. Ik ben namelijk sinds het prille begin fan van het schriele ventje dat zijn gebrek aan looks moeiteloos goedmaakt met een overdosis aan talent. Een geboren acteur/entertainer die zijn eigen cabaretgroep oprichtte. Sindsdien uitgegroeid tot een vaste waarde als de artistieke duizendpoot met een aanstekelijk gevoel voor humor en een palmares waar lang gepensioneerde collega’s enkel van mogen dromen. Zowel de musicalster in ‘Peter Pan’, ‘Spamalot’ , ‘14-18’ en ’40-45’ als de meester-imitator in ‘Tegen De Sterren Op’. In ‘Lange Leve’ schreef hij ludieke biografieën van iconische landgenoten en zijn ‘Jonas & Van Geel’ was een verrassende tv-happening. Met grote bijval kroop hij in de huid van de ritselende nietsnut Kevin in ‘Zonen van Van As’, de linke Jocke in ‘Biker Boys’ en de verliefde Tim in het mooie ‘Amateurs’. Een fenomenaal succesparcours dat even onderbroken werd door legendarische flops als ‘Kiekens’ en ‘Patrouille Linkeroever’. Twee dieptepunten in de tv-geschiedenis waarmee hij hopeloos de mist in ging om, gelukkig, sterker terug te komen.

Krakkemikkige kar

Laten we dus maar hopen dat Van Geel na de ondermaatse schertsvertoning van ‘Holland-België’ opnieuw de rug zal rechten en eindelijk beseft dat hij zich niet voor elke krakkemikkige kar moet laten spannen. Zoveel polyvalente toppers lopen er in medialand immers niet rond en VTM zou beter zijn goudhaantje koesteren in plaats van hem als meid voor alle werk op te branden in programma’s die zijn talent niet waard zijn.