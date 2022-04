COLUMN. Jan Segers: “Er was een Arno voor iedereen”

BV Tv-kok Loïc Van Impe: “Ik heb mijn vader tot mijn 12 jaar nooit gezien”

Loïc Van Impe (29) vertelt in ‘Speeltijd’ op Joe over de vechtscheiding van zijn ouders. Hij mocht zijn vader een tijdlang niet zien. “Mijn papa was een heel succesvolle chef op zijn niveau, maar hij was vatbaar voor verslavingen, zoals drank en gokken”, vertelt Loïc. “Hij heeft al zijn geld opgesoupeerd aan van die onnozele zaken. Ik denk dat dat het fundament is waarom mijn moeder mij wou behoeden voor die sector.”

12:02