COLUMN. ‘Hoe mooi’, de verwondering van Staf Coppens

Van ‘Camping Coppens’ sla ik wel eens een aflevering over, maar de aankondiging voor die van gisteren wekte mijn interesse. Staf zou daarin door dochter Nora worden gewezen op een stoplap in zijn taalgebruik. Stoplappen intrigeren mij. Ik heb er een hekel aan, ook al ben ik er zelf niet vrij van. Vaker dan nodig reageer ik met ‘absoluut’ op een vraag die zich net zo helder met ‘ja’ laat beantwoorden. Vaker dan wenselijk voeg ik een ‘uiteraard’ toe aan zinnen die daar geen nood aan hebben. Stoplappen zeggen iets over wie ze uitspreekt. Mijn frequente gebruik van ‘absoluut’ wijst op gewichtigdoenerij, mijn overbodige gebruik van ‘uiteraard’ op een zelfverzekerdheid die aan betweterigheid grenst. Ik was gisteravond dan ook benieuwd naar de stoplap van Staf. Dat het niet ‘oh my god’ zou zijn, daar was ik zeker van — te vrouwelijk. Evenmin dacht ik aan ‘ik heb zoiets van’ — op zijn retour. Mijn vrees betrof die ene stoplap waarvan de opmars zich moeilijker laat afremmen dan die van omikron, een stoplap die even kort als nietszeggend is en die vooral bij iets hoger opgeleiden het antwoord voorafgaat op een vraag die ze zo banaal, vervelend of gênant vinden dat ze haar liever zouden ontwijken. ‘Goh.’