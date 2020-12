COLUMN. Goedele: “Van nature was ik nooit snel bang. Maar nu slaat mijn paniekwijzertje geregeld in het rood”

Showbizz ‘Vrede Op Aar­de’-presenta­tor Sven de Leijer zweert bij een traditio­neel kerstfeest: “Ik wil écht kerst vieren, zelfs al moet ik wachten tot augustus”

17 december Tradities zijn er om in ere te houden, en dus blikt Sven de Leijer (41) in ‘Vrede Op Aarde’ terug op het voorbije (televisie)jaar. Voor hemzelf was 2020 onder meer een jubileumjaar in de liefde: vijf jaar is hij inmiddels samen met z’n vriendin. ‘Marthe en ik hebben dat bescheiden gevierd’, zegt hij. ‘’t Was net in de periode dat ik corona had, en daar heb ik serieus van afgezien.’