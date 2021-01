COLUMN. Goedele: “Oud worden, heerlijk!”

Wie mij een beetje volgt, weet dat ik een hekel heb aan het vermelden van leeftijden, zo tussen haakjes bij een bekende naam in de krant. Wat voegt dat toe? Je kan net zo goed gewicht of lengte bijzetten. IQ, of nog beter EQ, zou al iéts over de persoon zeggen. Opleiding of hobby ook. Maar leeftijd? Holle bladvulling. Discriminerend ook, want vrouwen worden spijtig genoeg nog steeds meer op hun leeftijd afgerekend dan mannen. Afschaffen! Toch ben ik blij dat ik weer een cijfertje mag opschuiven. Oud worden: heerlijk! Nog ouder worden: waar mag ik tekenen? Net als Nieuwjaar is een verjaardag in mijn situatie nog ietsje specialer. Emotioneler. Contemplatie, "nadenken over het leven in het algemeen en onszelf in het bijzonder", zoals mijn Nederlandse vriendinnen onze avondjes doorzakken al lachend noemden. Paniek ook wel. Man man, het gaat snel, het kan zomaar ineens gedaan zijn.