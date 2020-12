COLUMN. Goedele Liekens: “Ik merk dat deze column het mijn omgeving niet makkelijker maakt”

Ik heb een week ‘ontgiftingsverlof’ gekregen. Misschien was de prof mijn gezeur - soms zelfs paniek - over bijwerkingen beu. Of misschien had hij juist met me te doen. Hem kennende: vast dat laatste. Feit is dat ik bijna een hele week mijn behandeling mocht staken, om te kijken of mijn verstand weer ‘oppopt’ en of ik opnieuw gezwind en elegant de trap op kan. Voor zover ik dat al ooit elegant deed. Ik pruttelde eerst tegen. Hij had mij tenslotte zelf uitgelegd dat deze behandeling je overlevingskans verdubbelt. Je duwt toch niet midden in de oceaan je reddingsboei weg om te testen of je je zo beter voelt? Maar mijn doc, zoals ik hem in gedachten noem, is dé internationale autoriteit in deze doelgerichte therapie. Bovendien zag ik er ook een positieve boodschap in. Ik zou het niet gedwee noemen, maar ik volgde dus zijn advies.