COLUMN. Goedele Liekens. “Een mistige wolk heeft in mijn hoofd de plaats van mijn hersenen ingenomen en dat maakt me doodsbang”

Full Body... MRI. Bij die eerste twee woorden denk je spontaan aan zo'n heerlijke massage die je op vakantie wel eens laat doen. In een welriekende kamer met kaarsjes en zachte etherische muziek en dito olie. In zo'n miniklein papieren slipje. Mijn variant vindt plaats in de catacomben van het ziekenhuis. Hier ergens moet ook het mortuarium zijn. Felle tl-lampen. In een krap omkleedhokje krijg je een katoenen... ja, hoe heet zo'n ding eigenlijk? Nachtkleed dat je billen bloot laat. Of je op de tafel wilt gaan liggen? Die lijkt inderdaad op zo'n mortuariumlade.