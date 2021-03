COLUMN. Goedele: “Ik heb er zin in, in deze nieuwe Goedele”

Ik heb gisteren op het strand gedanst. Enfin, toch enkele rondjes gemaakt. Het was donker. 'Brand New Day' in één oor, het geluid van de golven in het andere en het ravottende halsbandlichtje van Maurice 'gaf me vleugels'. Ik ben helemaal in voor een nieuwe start. Can you feel, can you feel it! Speeltijd. Ik ben weldra klaar met het eerste traject! Geen gif meer in mijn lijf. "Is de behandeling een succes?", is mijn meest gestelde vraag. Ja. Er zijn nul-noppes-nada lelijke beestjes meer opgedoken in mijn lijf. (Op dat ene onverklaarbare PET-scanlichtje na waar binnenkort een extra echo voor volgt. Niet stilgelegen, remember.) Clean. Voor nu. Want daar zit natuurlijk de angel. Na de behandeling moet ik om de drie maanden onder de scanner. 'Full body' MRI. Zo word ik telkens weer goedgekeurd voor enkele maanden. Groene kaart. Als een gammele auto die elk kwartaal moet worden gekeurd wegens een te hoog risico om door z'n chassis te zakken. Goed nieuws geeft dan opluchting, maar nooit enorme blijdschap. In je achterhoofd weet je dat je krakkemikkige karkas over drie maanden opnieuw getest moet.