COLUMN. Goedele: “Hier in deze kliniek in Spanje wordt mijn immuunsysteem flink gepimpt”

Ik heb een column overgeslagen. De vorige klonk zo negatief en depri. Tijd voor mezelf nodig. Voor mijn laatste rechte lijn richting finish: nog één operatie en de langverwachte echografie van het 'verontrustende ' lichtpuntje op de PET-scan. Voor 'n operatietje meer of minder draai ik mijn hand niet meer om. Sterker nog, ik heb gevraagd om tijdens die operatie ook de schroeven en platen uit mijn enkel te halen, die daar al twee jaar zitten na een dubbele enkelbreuk. Een ingreep die door corona telkens werd uitgesteld wegens niet noodzakelijk. Twee operaties voor de prijs van één narcose! Beetje zuinig zijn met RIZIV-geld. Dan die echo. Buiten een kwak koude gel heeft dat niks om het lijf. Toch heb ik elke seconde intens gevoeld. Een aarzeling in de vloeiende beweging met de sensor, even wat dieper drukken of een lichtjes snuivende ademhaling... Win for life of niet? Tip voor de dokter: alles wat je doet op zo'n moment is belangrijk. De uitslag is heuglijk en mijn lijf krijgt nu geen gif meer te slikken - toch niet qua kankerbehandeling.