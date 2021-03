COLUMN. Goedele: “De mentale impact van een kankerdiagnose is groter dan ik ooit had ingeschat”

Ik ben 'de vrouw met 5 flesjes campinggas'. Klinkt als een thriller. Is het soms ook. 's Morgens zijn ze alle vijf gevuld. Opstaan en dagelijkse verzorging: één gasflesje opgebruikt. Naar de post of de winkel rijden: hups, een tweede flesje leeg. Inkopen doen en koopwaar in de ijskast: bidon 3 tot de bodem leeg. Een online vergadering: daar gaat er weer minstens één. De post openmaken, mails lezen en (proberen) te beantwoorden kost me elke dag 2 flinke gasflessen. En dan is het kaarsje uit. Op. Geen jus meer. Geen energie om telefoontjes of WhatsApp te beantwoorden. Geen focus voor inhoudelijke dossiers of om politieke columns te lezen. 'Terzake', 'De afspraak', 'De ochtend'... Alles waar ik vroeger zo van smulde: ik zit er suf naar te kijken en te luisteren. Alsof het door een sluier is. Niks komt echt binnen.