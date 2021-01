COLUMN. Goedele: “1 januari, tranen als watervallen. Het heeft geen zin om plannen te maken”

Achtenveertig! Ik heb het beschaamd nagekeken. 48 van die zeemzoete kerstfilms heb ik bekeken op Netflix. Om ter flauwst, om ter voorspelbaarst. Nu ja, bekeken. Het voordeel van zulke films is dat je na een uur of twee wegdommelen weer feilloos mee bent met de verhaallijn. Niet zelden startte er automatisch een nieuwe film en kon ik ook daar meteen (weer) mee met de kerstmagie. Niet eens gemerkt dat het een andere film was. Zegt veel over mijn haperende geheugen. En over het niveau van die films.