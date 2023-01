COLUMN. Geert Hoste: “Zes toppolitici hebben bescherming nodig. Nemen ze deel aan ‘The Masked Singer?”

Wat leven we toch in een heerlijk landje. Leg de krantenkoppen van een dagje Vlaanderen op elkaar en je hebt een waanzinnige lasagne. Ik haal hem even uit de oven en zet er het mes in. “Zes toppolitici hebben politiebescherming nodig.” We weten niet of het is omdat ze bedreigd worden of omdat ze deelnemen aan ‘The Masked Singer’. Of omdat ze een gevaar op de weg zijn omdat ze van de ene nieuwjaarsreceptie naar de andere zwalpen. Dronken van de fletse cava en high van zichzelf en hun ambitie. Het is op de dansvloer van die recepties dat je voelt dat de grootste bedreigingen van binnen de partij zelf komen. Politici riskeren eerder een mes in de rug van een jaloerse partijgenoot, dan van een losgelagen wereldverbeteraar die rijp is voor de psychiatrie. Je hoort nooit dat aan de voordeur van een minister een lobbyist met koffers vol cash staande werd gehouden omdat hij iets gedaan wil krijgen. Pas als je zonder geld iets gedaan wilt krijgen ben je goed gek. “Waar gaat ’t naartoe in dit land?” brulde Michel Van den Brande en hij schoot naar een meeuw.

Russische oligarch

De kans is groot dat het schietende steigerwonder uit Sint-Niklaas daarvoor sneller gepakt wordt dan de Bende van Nijvel. Na veertig jaar onderzoek naar de moordenaars van Nijvel is het onderzoek nog geen centimeter opgeschoten. Vorige week ging het over opgeviste wapens in de Damse vaart en over Beijer, een ex-rijkswachter die ‘in een aantal’ chique Thaise villa’s woont. Beijer is in Thailand bekend als de Russische oligarch Alexy. Hoe erg is het met onze reputatie gesteld als je liever als een Russische oligarch door het leven gaat dan als Belg? Voor alle duidelijkheid: Beijer is geen kieken. Hij weet dat een Russische oligarch goedkoper zijn privé-jet op de luchthaven van Deurne kan parkeren, dan een Vlaming zijn autootje in de Low Emission Zone.

Luchthaven Deurne

Wat een succesverhaal toch, die luchthaven van Deurne! En omdat het zo’n succes is, heeft de Vlaamse regering alvast subsidies opzij gezet tot in 2040. Dat wil zeggen dat Deurne langer openblijft dan Doel. Regeren is vooruitkijken: als er in Vlaanderen geen elektriciteit meer is, kunnen we nog wegvliegen. Deurne is vooral een zakenluchthaven, zo wil de legende. Vooral voor de belastingvrije zaken van diamantsmokkelaars, voetbalmanagers en drugsbaronnen. Vliegend tuig. Naast de Minister van Verkeer vliegen sinds kort ook charters van Deurne naar Brussel. In Zaventem tanken die toestellen brandstof, afkomstig uit de haven van Antwerpen. Iemand heeft het aan de politiek verkocht gekregen. “De sky is van ons en de rest is parking.”

KIJK. Geert Hoste brengt ode aan kater en rapt voor Jambon.

Lees ook: