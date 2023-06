COLUMN. Geert Hoste: “Woke is nog niet in Gent gepasseerd”

Het is weer zover. ‘Poesje stoei, poesje stoei, mijne selder staat in bloei!’ zoals de geliefde volkszanger Urbanus van A. vroeger zong. Ieder jaar rond deze periode krijgen we het bericht dat er iets waanzinnigs staat te gebeuren. Iets unieks. Zeg maar een klein wereldwonder! Ergens te lande staat dan een reuzenaronskelk in bloei. Er blijken tientallen van deze bloemen te zijn en die tot bloei komen in tientallen Belgische plantentuinen. Geen idee wat er dan nog zo uniek aan is. En telkens weer moeten ze erbij zeggen dat dat zo verschrikkelijk stinkt. Denk aan rottend vlees. Of de geur van een lijk. En dan vermelden ze dat je je moet haasten als je deze curiositeit wilt zien of ruiken. Ja, ze bestaan. Ramptoeristen die dat dan ook doen. Ik noem ze stanktoeristen. Ze gaan kijken en bij het buitenkomen duwt er iemand een microfoon onder hun gekrulde neus en dan zeggen ze dat dat zo verschrikkelijk stinkt. Ieder jaar opnieuw, telkens weer.

Hoor je Koen Wauters al: Anne, als ik jou ruik, ben ik niet meer bij te sturen! Geert Hoste

Deze keer staat het geval in de serres van de plantentuin van de universiteit van Gent. Daar hebben ze een welriekende dreef met die stinkerdjes. Ik herinner me dat ze daar zo’n lekker ding hebben dat ‘Anne’ gedoopt werd. Anne! Oké, bloemen krijgen vrouwennamen: Roos, Hortense, Margriet. Maar daar hangt geen geurtje aan. Hier gaat het om een stinkende bloem! Hoor je Koen Wauters al: Anne, als ik jou ruik, ben ik niet meer bij te sturen! Het is wachten op protestacties met beha’s die in de fik gestoken worden. Temeer omdat die reuzenaronskelk ook bekend is als penisbloem. Ik verzin dit niet. ‘Omdat die op een penis lijkt’, aldus de wetenschapper. Het wordt tijd dat hij zich eens voor zoogdieren gaat interesseren. Of tijdens het plassen in de herentoiletten over het muurtje gluurt... Want niets, maar dan ook niets aan deze plant zal Goedele Liekens en Seksuolotte Vanwezemael aan een penis doen denken. En dat zijn ervaringsdeskundigen.

Als het over reuzenaronskelken gaat, regent het beledigingen: ‘De penisbloem wordt ook lijkenbloem genoemd’. Alsof dat het aantrekkelijker maakt. En dan hebben ze deze bloeier nog naar een voormalige Nederlandse kolonie genoemd ook: Sumatra. Hoogstmerkwaardig en niet politiek correct. Woke is nog niet in Gent gepasseerd.

Wie met deze temperaturen de unieke potplant wil zien, moet naar Gent. Er is altijd plaats in de parking van Ledeberg... op ruikafstand van de plantentuin. Ik laat de kelk aan mij voorbijgaan.

LEES OOK: