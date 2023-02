COLUMN. Geert Hoste: “Wedden dat James Cooke niet zijn echte naam is, maar een artiestennaam verzonnen door Gert Verhulst”

Laten we februari afschaffen. Niet zomaar een paar dagen, heel de maand. Het is de kortste, we zullen het niet eens merken. Behalve aan onze energiefactuur, want februari betekent stoken. Het is altijd iets met februari. Twee jaar geleden covid, vorig jaar de oorlog in Oekraïne. Nu die aardbeving in Turkije, lawines in de Alpen en telkens weer de verkiezing van Miss België... Neem het van mij aan: met februari niets als last. Weg met de sprokkelmaand! We kunnen nog discussiëren over die schrikkeldag om de vier jaar. Maar kom niet af met ‘ik ben jarig in februari’. Dat is geen argument. Neem een voorbeeld aan wie geboren is op 29 februari en verzin iets anders. Even goeie vrienden.

In februari loopt het steeds weer mis. Dat is net zo voorspelbaar als papieren zakdoekjes bij James Cooke. Als de kranten over hem schrijven, popt het woord ‘tranen’ op. Net zoals bij voetballer Benito Raman de term ‘niet zo slim’ altijd opduikt. Sinds ik door James werd gekust, ben ik hem blijven volgen. Wat een talent heeft onze nationale tranentrekker! Elke keer als hij op tv komt, weet ik dat er gehuild wordt. Beetje kletsen en dan waterlanders. Dat zijn geen traantjes, dat is kletsnat. Een humorist let daar op. Telkens als zijn programma wordt aangekondigd, krijg je zo’n snotterfragment. Huilen, blèren, schreien, tsjiepen... Wedden dat James Cooke niet zijn echte naam is, maar een artiestennaam. Door masterbrain Gert Verhulst verzonnen. Zoals Mega Mindy of Kabouter Kwebbel. Het zou me niet verbazen dat dit jantje-huilt-jantje-lacht een andere naam op zijn paspoort heeft. James Traen, Jean Van Snick of Johnny Mouchoir. En dat hij geboren is in Wenen.

Volledig scherm Suz en Dieter Coppens in 'Restaurant Misverstand' © © VRT

De ellende van februari en vochtige ogen komen samen op maandagavond in ‘Restaurant Misverstand’. Dat is het programma waarin Dieter Coppens aan de slag gaat met personeel dat de diagnose jongdementie heeft. Niet alles loopt van een leien dakje, er worden zaken vergeten en fouten gemaakt. Maar in dat restaurant kan dat geen kwaad. Je zit minzaam begrip te tonen.

Dat is een specialiteit die Dieter Coppens verfijnd heeft in ‘Down The Road’. Telkens als ik hem bezig zie, denk ik dat hij de ideale premier zou zijn. Per slot van rekening is een regering ook een groep volwassenen over wie veel vooroordelen en misverstanden bestaan. Dieter Coppens is de enige die onze politici aan zinvol werk zou kunnen helpen. Automatische winkeldeuren openen, postzegels kleven op e-mails of oude kernreactoren oplappen. Mij lijkt het een geschikt programma voor volgend jaar, dan zijn er verkiezingen. Ideaal als opvolger voor ‘Het Verhaal Van Vlaanderen’. Plan maar in februari!

KIJK. Geert Hoste brengt ode aan kater en rapt voor Jambon.

