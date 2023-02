COLUMN. Geert Hoste: “We hebben geluk dat Sam Gooris de ‘Geschiedenis van Vlaanderen’ niet presenteert”

Over het taalgebruik van Tom Waes kan je veel zeggen, mô-waa-emme-geluuk-daa Sam Gooris de ‘Geschiedenis Van Vlônderen’ niet presenteert. Ik hoor hem al over ‘de guuldespoeresleg’. Overigens blijkt dat die fameuze gouden sporen van de Guldensporenslag werden gestolen! Volgens N-VA door de Waalse socialisten van de PS. Dat kan kloppen. Ik las over het nieuwe station van Mons dat de kostprijs tien keer hoger is dan begroot. Volgens de laatste planning kost dat spel nu 400 miljoen. De treinen voor burgemeester Di Rupo rijden letterlijk over gouden sporen.

Over goud gesproken: de goudvissen worden agressiever! Vlaamse vissen worden roekelozer door de geneesmiddelen die in het rioolwater belanden. Uit onderzoek blijkt dat er karpers zijn die de dobber onder water doen verdwijnen door simpelweg aan de vislijn te trekken, in plaats van in de haak te happen. Gewoon om hengelaars te pesten! Dat dit komt door aspirientjes en hoesttabletten zou me verbazen. Als je in de ogen van een snoek kijkt, weet je genoeg: cocaïne from Antwerp. Zo’n arrogante paling in ’t groen vertoont veel gelijkenissen met het gedrag van een cocaïnesnuiver. En de rivierkreeftjes dan! Het is een kwestie van tijd voordat een bejaarde bij een drugscontrole positief test omdat hij een tomate-crevette heeft gegeten. Ik lees het al in het proces-verbaal: ‘Zo stoned als een garnaal!’

In de Coke-stad is in een kelder die gebruikt werd door drugsverslaafden een romp gevonden. Een romp! Niet alleen het neusbeen is weg, maar heel het hoofd. Van de dader geen spoor. Hij heeft de benen genomen. En de armen en het hoofd. De identiteit van de romp is niet bekend, volgens de speurders gaat het om een prostituee. Hoe zie je aan een romp dat iemand een prostituee was? Het persbericht klonk alsof het slachtoffer een deelnemer is aan ‘The Masked Singer’.

Foxy Lady ‘She uses sex as a weapon’ of Champignon ‘Begint vrolijk aan de dag, houdt van het donker’. Rara wie is het ? In de heruitzendingen van ‘De Buurtpolitie’ lost men zoiets op tussen twee reclameblokken.

In mijn bureau hing jaren een krantenknipsel over een andere zaak. In het kort kwam het opsporingsbericht hierop neer: ‘Het levenloze lichaam werd aangetroffen in een gracht. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Het gaat om een man van 1,80 m, hij droeg een blauwe broek en een wit hemd en sprak Nederlands.’ Dat laatste vond ik heel merkwaardig voor een lijk. Geen idee hoe onze speurders dát wisten. Maar na wat ik de voorbije week op tv hoorde, mag de politie zeker zijn. Het was ‘gien famille van den Tom of de Sam. Amai nog nie, mannekes’.

KIJK. Geert Hoste imiteren is altijd lachen geblazen.

