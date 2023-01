COLUMN. Geert Hoste: “Vuurwerk mocht niet, dus staken we om middernacht de energiefactuur in brand”

Het is officieel. Volgens de kenners was 1 januari de warmste nieuwjaarsdag van 2023! Als dat geen sterk begin van een jaar is. We hoefden niet eens de verwarming aan te zetten, we hadden genoeg aan elkaar en de warmte van het gourmetstel. Heerlijk. Omdat vuurwerk niet mocht, maar we toch extra feeststemming in huis wilden, hebben we om middernacht de energiefactuur in brand gestoken. Kostprijs: 1 lucifer. Overlast: nul. Sfeer en gezelligheid: een dikke 10. Als je jezelf niet kietelt, dan lach je niet.

Drie koningen

Tot daar de feestvreugde, want er zijn nog zekerheden in ons land. Als je naar een kermiscross kijkt, dan schiet er altijd wel een favoriet per toeval uit zijn klikpedaal. Als je naar het gezicht van Bart De Wever kijkt, is het altijd een beetje hongersnood. Mochten Bart De Wever, Jan Jambon en Liesbeth Homans als drie koningen aan de kerststal verschijnen, dan zouden Maria en Jozef snel kindeke Jezus verstoppen! Goud, wierook en mirre brengen? Niets van. De grote drie zouden de os en de ezel meenemen. En alle schapen, weliswaar verdoofd, slachten. Halleluja.

Prijsstijging

Maar als we de postkaartjes en sms’jes mogen geloven, dan wordt het een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ en ‘a Happy New Year’. Niet voor iedereen, maar er is alvast goed nieuws voor de politici en de koninklijke familie. Hun lonen zullen stijgen. Die stijgen net zoals de energieprijzen altijd. Oorlog of vrede, tegenslag of voorspoed, warm of koud: de prijzen stijgen altijd, zelfs als ze dalen. In de loop der jaren is journalist Paul D’Hoore er grijs van geworden. En je zou van minder. Ik leg het uit. Als op de internationale markt de prijs van ruwe olie stijgt, dan stijgt die prijs ook op de markt van Zwevezele. Als de prijs van de dollar stijgt, stijgen de prijzen ook aan de pomp in Scherpenheuvel. Maar nu komt het: als de prijzen op de internationale markt dalen en/of de dollar daalt, dan ‘zullen we het niet onmiddellijk merken’ in het land van Tom Waes. Dan is het iets voor later, tegen de volgende prijsstijging.

Logisch ook, want de energiebedrijven zitten tot over hun flaporen in het werk. Om niet hopeloos achterop te raken, kunnen ze alleen nog maar prijsstijgingen verwerken. Voor de energieleveranciers is het schipperen tussen een black-out en een burn-out. Ik heb mijn nieuwe factuur uitgeplozen en ze rekenen inmiddels een extra voorschot voor de kostprijs van het ontcijferen van het Nederlands van minister van Energieverlies Tinne Van der Straeten. En geef ze eens ongelijk. Tijdens het oudejaarsdiner probeer ik altijd hapjes te bedenken die verwijzen naar het voorbije jaar. Ik wilde een gerechtje maken opgedragen aan het zonnestraaltje Tinne. Maar van haar woordenvloed kon ik geen lettersoep maken.

