COLUMN. Geert Hoste over uitschakeling Rode Duivels in Qatar: “Met de staart tussen de benen teruggekeerd”

De Rode Duivels zijn met de staart tussen de benen en in het holst van de nacht uit Qatar teruggekeerd. Niet als een hechte ploeg, maar in verwarring, zoals ze op het veld stonden. In Zaventem geen joelende supporters. De spelers doken in hun hoodie weg langs de paspoortcontrole. Zochten op de bagageband naar hun gedeukte koffers en glipten langs de douane: “Niets aan te geven”. Inderdaad, niets aan te geven. Vertrokken via de aankomsthal. De sportzak op een stram karretje met een zwalpend wieltje. Ticket in de parkeerautomaat. Schrikken van de prijs. Troost zoekend in de gedachte ‘als we de finale hadden gespeeld, waren we nog veertien dagen langer gebleven en was zo’n parkeerticket onbetaalbaar geweest’. Elk voordeel hep se nadeel. Gelukkig staat de auto er nog. Weliswaar onder een laag plakkerig luchthavenstof, maar toch: iets dat je verwelkomt.

Geen tricolore triomftocht door de straten van Brussel. Geen deejays, geen “waar is dat feestje?” op het balkon van het stadhuis. Geen mensenketting van Belgische vaders die hun kinderen moeten tegenhouden omdat ze hun nationale ploeg op straat willen steunen. Geen voetbalvrouwen of -vriendinnen die betogen voor begrip in de Lemonnierlaan. Geen WAG’s die zich aan het wegdek vastkleven. Geen huilende moeders wier tranen krachtiger zijn dan het waterkanon van de politie. Misschien waren ze er wel, maar je kon ze niet zien omdat de straatverlichting was gedoofd vanwege de hoge prijs voor het gas en de olie uit... Qatar.

“Hoe het komt dat ik dat allemaal zo mooi kan beschrijven?” zie ik u denken. Wel, omdat ik erbij was. Als getuige op de eerste rij. Omdat men ervan overtuigd was dat de Rode Duivels op zijn minst de finale zouden spelen, was er geen plan B. Daarom werd ik, toen de voetbalploeg onverrichterzake terug naar huis moest, snel gecontacteerd door de televisie. In de luchthaven en in de hoofdstad zou ik over de sfeer geïnterviewd worden door Niels Destadsbader. Niels en ik waren op de afspraak, maar de cameraman, geluidsvrouw en producer waren die middag via e-mail ontslagen.

Niels en ik dropten onze Jupilervlag in een propvolle vuilnisbak. Omdat we niet roken, staken we een paar steps in brand en om beurten duwden we een politiecombi omver. Dat leek ons logisch. Als ode aan onze helden zongen we ‘Putain, putain’ en een Oekraïense versie van ‘Goeiemorgen, morgen’. En het bleef nog lang onrustig in de binnenstad.

