COLUMN. Geert Hoste over het WK voetbal: “De Qatari kunnen maar dromen van ‘ons’ Heizelstadion”

Voor het eerst in mijn leven geniet ik van het WK voetbal. Dat komt door het meeslepende enthousiasme van de Rode Duivels en de slimme dingen die ik hoor van de verschillende -experten. Wat een feest! We zijn een land van voetbaldeskundigen. We hebben niet alleen kenners wat het spelletje betreft, maar kenners in alles. Wat een weelde! Er gaat geen uur voorbij of een groot licht legt iets uit van naaldje tot draadje. Corona-experten, militaire strategen en Poetinpsychologen worden aangevuld met klimaatduiders en beursgoeroes. De voorbije weken kregen we mannen, want dat zijn het meestal, die alles weten over Qatar. Ze vullen uren televisie vanuit het Wintercircus, dat ik vooral ken uit mijn jeugd als een -oude autogarage.

Al waren we rijke oliesjeiks, zo hebben wij, Vlaanderen en Stad Gent miljoenen in deze ruïne geïnvesteerd. En hoe mooi is dat geworden! Een pareltje! Nog nooit zag ik zo subtiel niet-geschilderde afgebladderde bakstenen muren en artistiek brokkelend beton. Wordt België geen wereldkampioen, dan is de volgende prestigieuze architectuurprijs toch al binnen! Gelukkig komt er weinig publiek opdagen. Zo heb je als kijker een goed zicht op de lege ruimtes en de kunstige installaties bouwafval en stof. Adembenemend. We hoeven helemaal ons huis niet meer uit.

Stadions

In deze desolate studio maken de gasten ons attent op de lege zitjes in de tribunes in Qatar. Experten zuchten hoofdschuddend bij de aanblik van al die glitter en luxe in Doha. Met misprijzen keuren ze nieuwbouw-stadions met zonnepanelen en toiletten die geuren naar sandelhout af. Gelijk hebben ze. Dat hoort niet bij het voetbal. De Qatari kunnen maar dromen van ‘ons’ Heizelstadion, waar het overlopend gootje langs de muur dienstdoet als piscine. Brussels eerbetoon aan Manneken Pis.

Ondertussen zag ik de beelden van een sip kijkende Alexander De Croo in Oekraïne. Ondanks de bombardementen staan er nog altijd meer glimmende torens in Kiev dan in hartje Antwerpen. Maar daar komt dra verandering in! De restauratie van het cultueel erfgoed genaamd ‘de Boerentoren’ zal de wereld met verstomming slaan. Antwerpen zit op schema voor het wereldkampioenschap voetbal van 2062. Het kan wat uitlopen als het Marokkaans elftal wint. Of verliest. Of gelijkspeelt.

In Kiev ontmoette De Croo President Zelensky. Oekraïne betuigde zijn medeleven voor de situatie in België.

