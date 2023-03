COLUMN. Geert Hoste: “Onze sterrenchefs zijn zo geliefd, dat het levensgevaarlijk wordt”

Ze hebben me gevraagd voor een kookprogramma op tv. Geen idee waarom. Je vraagt toch ook niet aan chef Peter Goossens om grappen te maken? Bovendien worstel ik al een tijd met een groot probleem in de keuken. Het dilemma van de antikleefpan. De antikleefpan kleeft anti door dat laagje pfas. Dat is handig als ik ’s morgens voor mijn echtgenote een eitje bak. Mevrouw Hoste wil haar eitje ‘easy over’. Op zijn Vlaams: een spiegelei dat ondersteboven gekeerd wordt. Zonder antikleefpan loopt dat altijd mis. Ik heb inmiddels zoveel eitjes gebakken dat de antikleef van mijn pan versleten is. En nu komt het dilemma. Vermits er pfas zit in de zelfgelegde eitjes in Antwerpen, vraag ik me af of ik nog een antikleefpan nodig heb? Ik twijfel omdat ik gisteren heb ervaren dat, ondanks de pfas-aanwezigheid in de wereldstad, hondenpoep koppig blijft kleven aan de zolen van mijn trendy sneakers. Of zoals ik ze noem: mijn turnsletsen.

Overigens, ik begrijp goed dat Peter Goossens van Hof van Cleve zijn antikleefpan aan de haak hangt. Hij is niet de enige die de keukenhanddoek in de hutsepot werpt. Hij volgt het voorbeeld van meester-chef Jeroen Meus die bij Luzine stopte in 2014. Ook seriële stopper Piet Huysentruyt stopte eerst met zichzelf in Wortegem-Petegem. Vervolgens stopte hij met Le Lutin Gourmand en bij Likoké. Op VTM stopte Piet in 2012 en in 2022. En geef ze eens ongelijk. Onze sterrenchefs zijn zo geliefd, dat het levensgevaarlijk wordt!

Het zit namelijk zo: er worden elke dag brandbommen en granaten geworpen naar handelszaken. Al die zaken hebben één iets met elkaar gemeen: de slachtoffers hebben geen vijanden. Een granaat in je restaurant is eerder een teken van vriendschap! Je kan maar beter een handvol vijanden hebben.

Ook als er een voordeur van een woning in de fik gaat, hebben de bewoners er nooit iets mee te maken. De daders van al dat leed hebben zich altijd van adres vergist. Die uilskuikens slagen erin om tussen de duizenden containers in de haven een sporttas met drugs te vinden, maar een adres googelen? Ho maar. Ze vergissen zich nooit als ze bij nacht en ontij via donkere portieken drie hoog in een onderbelichte achterbuurt hun grammen cocaïne leveren. De politiewoordvoerders zeggen over die bommenwerpers en dealers smalend: “Het zijn niet van de slimste.” Maar wat moet je dan denken van de politie die niet eens die domme daders kan pakken?

Gelukkig zijn onze politici en vakbondsleiders slim. Te slim zelfs. Daarom stel ik voor dat we ze in de toekomst in plaats van een eedaflegging, allemaal in een badje met pfas onderdompelen, zodat er geen geld aan hun handen blijft plakken

