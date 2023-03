COLUMN. Geert Hoste: “In Plopsa brengt K3 een C4 in alle kleuren van de regenboog”

Wat Poetin is voor Oekraïne, was Sint-Valentijn in 2023 voor de Vlaamse sterren. Een bloedbad! Als de zeespiegel stijgt, komt het door het tranendal dat dwars door de Vlaamse showbizz loopt. De liefdesgod heeft geen pijlen afgevuurd, maar de hakbijl gehanteerd en een bloedrood spoor getrokken van Kust tot Kempen! Eerst met het bericht dat Ella Leyers en Rik Verheye niet langer vrijen. Daarna kregen we te horen dat Tom Boonen zijn Lore niet meer kan bekoren. Voor de fans was het even slikken. Gelukkig voor de betrokkenen niet. Want Tom en Lore schieten nu beter met elkaar op dan toen ze nog smoor waren. ‘Lore is de vrouw van mijn leven!’ huppelt Tom. En om dat te bewijzen woont hij nu ergens anders met een nieuw lief. Hoe mooi kan liefde zijn.

Zoals in dat land waar de leider toegejuicht wordt door zijn onderdanen. Waar de grote baas zo geliefd is dat het werkvolk spontaan spandoeken ophangt en steunbetuigingen in de kranten afdrukt. Het land waar ondanks de woordjes van kritiek nooit een donderwolkje aan de hemel hangt. Voor alle duidelijkheid: ik heb het niet over Rusland, maar over Plopsaland, beter bekend als het aards paradijs. Ik was ontroerd door dat spontane spandoek en die advertentie vol adoratie. Die werknemers hadden dat allebei na hun 80-urenweek nog snel tijdens het weekend gefikst! Ik zag op tv dat het spandoek scheef hing. Maar daarvoor is niemand uitgescholden. In Rusland worden ondankbare sujetten uit het raam geflikkerd. In Plopsa brengt K3 een C4 in alle kleuren van de regenboog! Wie ontslagen wordt, wordt besprenkeld met 4711 en krijgt nog een Samson-hespenworst toe!

De boze tongen die kwaad spreken over Plopsaland, noemen het de cashkoe van Studio 100. Dat is dan zoiets als in De Efteling: het ezeltje dat geld sch**t. In zekere zin is dat ook een geldmachine. Vermits er in veel gemeenten geen bancontact meer is, kan men misschien op elk marktplein zo’n ezeltje zetten? Lijkt me een goede oplossing voor dat probleem. Hoog tijd dat Studio 100 en de politiek samen gaan zitten.

Problemen aanpakken en oplossen! Dát doen onze politici sinds er geen gratis alcohol meer geschonken wordt in het parlement. Ze hebben nu meer energie en tijd. Maar sommigen vertonen toch wel afkickverschijnselen. Het klassieke werk met dossiers voorbereiden en verdedigen is passé. Politiek is herleid tot beledigen en schelden. Dat leidt tot breuken, scheidingen en uit elkaar gaan. Maar is dat slecht? Nee! Kijk maar naar Tom en Lore. Waarschijnlijk gaan de partijvoorzitters elkaar na de verkiezingen nog liever zien dan daarvoor. Zou zomaar kunnen.

