COLUMN. Geert Hoste: “In het Vlaamse Parlement duiken steeds meer kleine kinderen op”

In het Vlaamse Parlement duiken steeds meer kleine kinderen op. Ik bedoel daarmee échte kleine kinderen, baby’s en kleuters, niet dat het absenteïsme plots -gedropt zou zijn. Door de vriestemperatuur buiten en de energieprijs binnen zou het wel kunnen dat de -parlementairen meer op hun werk verschijnen. Maar daar gaat het niet over, het gaat over jonge moeders (m/v) die in de publiekstribune gaan zitten met hun kleine op schoot.

Voor alle duidelijkheid: die moeders zitten daar niet te luisteren naar de debatten. Die -zitten op hun smartphone te kijken naar ‘Emily in Paris’ of ‘Tom Waes in Vlaanderen’. Aangemoedigd door de opruiende taal van deze laatste en het oplaaiende politieke bewustzijn, komen ze in opstand. Geweldloos verzet met luiers en moedermelk. In plaats van een goedendag zetten ze hun baby’s in. Dat er af en toe een kind begint te huilen bij het horen van regering of -oppositie, is logisch. Dat doen volwassenen ook.

Dat kleuters en hun moeders de aandacht opeisen, is niet nieuw. Bij sportwedstrijden is het een must. Tijdens de bekerceremonie van het wereldkampioenschap voetbal hadden de camera’s meer aandacht voor het nageslacht van Messi & co. dan voor Lionel zelf. Ook bij ons zijn bekende peuters niet weg te houden van het wielerpodium. De coureur-kussende miss werd geruild voor een kleine op de arm van de winnaar. Wout van Aert staat dan met kleine Georges, een bloementuil, een trofee en magnum bier of schuimwijn in wankel evenwicht.

De kleuter heeft de lokale -politicus naar de zijkant verbannen. Onwennig platgedrukt tegen de reclameborden. Ruben Van Gucht (°Leuven 1986) zou zuchten: “Ze staan niet eens op de foto.” Nu er met modder wordt gegooid in het parlement, is de maat vol. Politicus Jean-Jacques De Gucht (°München 1983) is de kinderen in de tribunes beu. Een verkozene kan zijn werk niet meer doen in deze omstandigheden. Probeer maar eens de begrotingsgesprekken te volgen als er een kleine om de -papfles tiert. Voor je het weet, keur je een extra belasting, heffing, taks en accijns goed.

De Gucht springt op de barricade als een hedendaagse priester Daens en verdedigt de belangen van het kind. Een kind meeslepen naar luidruchtige wedstrijden om op de foto’s te staan of naar een parlement om aandacht op te eisen, dat is kindermishandeling. Een vrachtwagenbestuurster, fabrieksarbeidster of poetsvrouw moet haar kleine niet meenemen naar haar werk. Daarvoor zijn er crèches. Euh... Of niet soms? Er was een tijd dat politici bleek wegtrokken als een jonge moeder met een baby op de arm het parlement binnenkwam. Maar dat was vooral uit schrik dat die vrouw zou zeggen: “Gij zijt de papa.”

KIJK. Geert Hoste imiteren is altijd lachen geblazen

LEES OOK: