COLUMN. Geert Hoste: “Ik ben onder de indruk van het komisch talent van die Acid”

Ik zag een jonge vent onzin uitkramen. Nee, het was niet Acid, de blonde bot uit Blankenberge. Het was ook niet Conner Rousseau die even wil stilstaan nu hij verkozen is als voorruit van Vooruit. De wereld staat in brand, maar hij wil even uitblazen. Het was Sammy Mahdi, van cd&v die los ging. Een halfjaar geleden heb ik hiervoor al gewaarschuwd. De knul is verliefd en dan ga je, tegen beter weten in, onsamenhangende onzin verkondigen.

En nu ik het over brabbelen heb. Ik ben onder de indruk van het komisch talent van die Acid. Het is lang geleden dat ik nog iemand zichzelf zo goed zag parodiëren. Toen ik hem hoorde, moest ik met heimwee denken aan Eddy Wally 2.0. Cheweldig! Mijn dag kon niet meer kapot. Daarom cha ek gier oowk expoowse! Dijze chewone jongen cheeft in deze magassiene, Dach Allemaal, meejr dan e mieljoen folgers. Cheert Choste is dus oowk een infloewenser. Cheweldig!

De supporters en Paul Gheysens zitten met de handen in het zorgvuldig gecoiffeer­de haar Geert Hoste

Maar eerst even komaf maken met die tribune van voetbalploeg R Antwerp FC. Er staat een oude tribune op andermans grond. Paul Gheysens wil die grond kopen en een nieuwe tribune zetten. De eigenaar wil niet verkopen. De supporters en Paul Gheysens zitten met de handen in het zorgvuldig gecoiffeerde haar. Zelfs Bart De Wever, de burgemeester van Deurne, zit in zak en as. Bart, die normaal een oplossing formuleert in anderhalve zin plus een stilte om te zuchten plus nog een halve zin, weet het efkes niet meer. Een halfjaar wil Paul Gheyssens nog wachten en dan verhuist hij zijn voetbalploeg, dreigde hij als door een Aziatische hoornaar gestoken. Wel, op zulke momenten staat deze chewone jongen paraat. Cheweldig!

Ik ken een prachtig stuk bouwgrond voor den Antwerp: het vliegveldje van Deurne. Zet een stadion midden op de landingsbaan, maak daarrond parking. Dan is er plaats over voor een weide voor de supportersgroepen die nog willen... napraten. De hangars kunnen dienst doen als veldhospitaal. Alleen maar win-win. De Vlaamse regering kan zijn begrotingstekort wegwerken, want ze hoeft niet langer miljoenen te verspillen aan de luchthaven. Minder lawaai door vliegtuigen van TUI en de eigenaars van de privévliegtuigen moeten maar met hun jachten naar Antwerpen komen. Paul Gheysens kan na de zomer beginnen bouwen. Bart De Wever heeft nog voor de verkiezingen een nieuw landmark voor zijn stad: een stadion voor de number one. Cheweldig!

LEES OOK: