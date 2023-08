COLUMN. Geert Hoste: “Hoeveel ‘feelgoodpillen’ je ook pakt, zonder ­oordoppen overleef je Tomorrowland niet”

“Stop met bellen met klachten!”, vroeg de Antwerpse politie. “We weten dat er muziek te horen is, maar we kunnen er niets aan doen.” Dat geldt overigens ook voor alle andere zaken. Gekken op het fietspad, verkeers­agressie, spookrijders, sluikstort, granaten, diefstal, oplichting, moord en doodslag. De politie weet dat het bestaat en kan er niets aan doen, dus stop met ­daarover te klagen. Ook de politie van Brussel, het paradijs aan de Zenne, vindt dat men moet stoppen met klagen. Want dat een handvol mannen een combi aanviel waardoor de agenten moesten vluchten, is een goed teken. Het wil zeggen dat de politie de macht over de wijk teruggewonnen heeft, aldus de ­commissaris. Dus stop met klagen. De organisatoren van vzw Tomorrowland vielen uit de lucht. Volgens deze volgelingen van de Heilige Thomas, de ongelovige, kon het niet waar zijn, dat hun feestje hinderlijk was voor de oren en nachtrust. Ze deden het af als gerucht. Een storend gerucht.

In mijn dromen zag ik Martine Tanghe vanuit de studio aan de oren trekken van professo­ren en organisato­ren. Geert Hoste

“Het lag aan de luchtlagen en niet aan de wind dat men de bassen hoorde en voelde.” Dat vertelde een ­geluidsprofessor met een uitgestreken gezicht. Kon geen twijfel over bestaan. Omdat ik tegen wil en dank wetenschappen heb gestudeerd en daarom een blind vertrouwen heb in wat professoren vertellen, nam ik de proef op de som. Dus reed ik naar de ­festivalweide in Boom, het Ibiza aan de Rupel. Ik stapte uit en riep zoals Sinéad O’Connor een paar keer uit volle borst. Overtuigd dat door de luchtlagen mijn stem tot in Antwerpen zou dragen. Terug thuis vroeg ik aan mijn echtgenote of ze me gehoord had. “Hoe bedoel je?” vroeg ze.

En toen las ik dat er een doorbraak is van Vlaamse oordoppen. Wereldklasse! Alsof het een vaccin ­betrof dat kanker, covid, teken- en muggenbeten ­verandert in een rendierhoedje. Maar het ging over de oordoppen voor Tomorrowland. Zonder ­doppen ­riskeer je schade aan je trommelvlies, hamer en stijgbeugel. Slaat je buis van Eustachius tilt. Riskeer je ­misselijkheid, braken en diarree. Je mag nog zoveel ­feelgoodpillen gepakt hebben als je wilt, zonder ­oordoppen overleef je het niet.

In mijn dromen zag ik Martine Tanghe vanuit de studio aan de oren trekken van professoren en organisatoren. Met een lachje om haar mond vroeg ze: “Kan dat geluid niet van de muziek komen die te hard staat en ­daardoor storend is? En zou u niet beter oordopjes ­verbieden en gewoon de muziek zachter zetten?” Er volgde een oorverdovende stilte.

