COLUMN. Geert Hoste: “Het is wachten op Steve Tielens om een Vlaamse versie te maken van ‘Tulpen uit Amsterdam’”

En als je dacht dat je alles hebt meegemaakt, dan kan het nog altijd belachelijker. We worden opgeroepen om onze onderbroek in de grond te stoppen. Na het tegelwippen en Maai Mei Niet, gaan we nu de natuur redden in onze blote poep! Vlaanderen verkeert in een permanente staat van carnaval. Het is wachten op ambiancezanger Steve Tielens om een Vlaamse versie te maken van ‘Tulpen uit Amsterdam’: ‘Komt de lente in het Vlaanderland, dan wordt de onderbroek in de grond geplant’. Een billenkletser! Ik ben benieuwd naar de versie van Stromae in de volgende reeks van ‘Liefde Voor Muziek’. Of de Duitse vertaling van Camille: ‘Mutti, Ich habe Unterhosen gepflanzt’.

Ik kan niet wachten op de bedrukte brooddozen in de webshop. Wedden dat Vladimir Poetin over zijn marmeren vloer rolde van het lachen toen hij het verslag las van de Russische spionageboten voor de kust van Bredene? Onderbroeken begraven? Da meendjeni! Hopelijk denken de Russen dat het te maken heeft met het naaktstrand en dat nudisten hun onderbroek niet mogen laten rondslingeren.

Je mag geen papiertje op de grond laten vallen, de koeien mogen geen wind meer laten, maar we worden opgeroepen om onze onderbroek onder te spitten om te zien hoe het met de kwaliteit van onze lochting zit. Als je na de zomer jouw onderbroek opdelft en er kleeft geen vuil aan, dan wil dat zeggen dat er pfas in de aarde zit. Wat is het volgende? Een groot nationaal milieuonderzoek starten rond de luchtkwaliteit? En dat we allemaal opgeroepen worden om een witte onderbroek aan de voordeur te hangen om te kijken hoe die langzaam grijs wordt?

Men heeft wijselijk gewacht om die onderbroekencampagne te starten tot koning Filip aan de andere kant van de wereld zat. Hij was vanuit Melsbroek (!) naar Zuid-Amerika gevlogen voor de lancering van een ruimteraket. Velen dachten dat onze geliefde vorst het land was uit gevlucht omdat hier de vuile was van zijn broer Laurent zou worden uitgehangen. Terwijl wij over de grond gebogen stonden met onze witte katoenen slip en een spade, staarde de koning naar de hemel. De koning der Belgen bejubelde een raket vol hoogstaande futuristische technologie die de manen rond Jupiter zal onderzoeken. Ondertussen werden we in eigen land teruggekatapulteerd naar de zeventiende eeuw, toen kwakzalvers aan de geur, kleur en smaak van urine inschatten welke kwaal iemand had. Dat er bespaard wordt op wetenschappelijk onderzoek om de pensioenen en bonussen van de politici te betalen wisten we, maar dit is van het potje gerukt.

Waaraan kan je een onderbroek van een politicus herkennen? Er zitten grote zakken in.

