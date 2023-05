COLUMN. Geert Hoste: “Het is geen toeval dat Remco Evenepoel na het Eurovisiesongfestival doodziek uit de Giro moest stappen”

We moeten een koe een koe noemen, een stier een stier en een os een os. Wat ik wil zeggen: de Belgische -mannen happen naar adem. Het begon met Stromae die in de lappenmand lag. En het ging van kwaad naar erger. Bart De Wever ‘heeft de longinhoud van een -zeventigjarige’ en zingende hoed Gustaph werd slechts zevende in Liverpool. Dat laatste was tijdens het zogenaamde Songfestival. Ik zeg zogenaamd, want de hele wedstrijd heeft niets meer met songs te maken. Er floepte, flikkerde en swipete van alles door het beeld. Het ging verbazingwekkend snel vooruit. Ik zag meer sportprestaties en meer toeristische plaatjes dan in een hele Tour de France. Je zou van minder naar adem happen. Het is geen toeval dat Remco Evenepoel na het Eurovisiesongfestival doodziek uit de Giro moest stappen. Covid? Helikoptervlucht? Een paar keer -vallen in elke koers... Hij mag blij zijn dat hij nog leeft.

Het fantastische aan het Songfestival is dat we nog eens mensen op tv zagen die zich hadden opgekleed voor een feestje. Boze tongen gebruiken het woord -‘verkleed’. Je ziet namelijk steeds meer volk in hun pyjama op straat, in de winkel en op tv. Alsof ze recht uit hun bed komen. Jogging, ongewassen

T-shirt, sweater, slippers, legging en broeken met een elastiek... Haren in alle richtingen. Die trend is een -direct gevolg van de coronapandemie. Destijds mochten we nergens naartoe, dus waarom zouden we nog moeite doen? Alleen viroloog en fashion-idool professor dokter Marc Van Ranst trok nog elke dag een andere trui aan. We hebben die mode doorgezet en hem nu -‘airport-chic’ gedoopt. De naam heeft meer allure dan de trend. De luchthavens lopen nu vol met influencers in nonchalante, ongestreken outfits. Op weg van selfie naar selfie. Zo druk dat ze alleen nog maar zichzelf -kunnen fotograferen. Ze verliezen zoveel tijd met zich te schminken alsof ze niet geschminkt zijn, dat ze geen tijd meer hebben om iets behoorlijks aan te trekken.

In de jaren zeventig zag je weleens twee buurvrouwen, met krulspelden in het haar, in een peignoir op straat snel een sigaretje roken. Je zag duivenmelkers met een grijze kiel. Er is de voorbije weken veel te doen over de Vlaamse canon en de dingen die typisch Vlaams zijn.

Ik zou een aanvulling suggereren. Dé modetrend die al jaren in Vlaanderen onveranderd is gebleven: het koersklakske, de spannende koersbroek en het te nauwe wielertruitje over de bolle bierbuik van de wielertoerist! Maar in het hoofd is hij altijd een jonge Merckx, Van Aert of Remco Evenepoel.

Belgische mannen: altijd naar adem happend.

LEES OOK