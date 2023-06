COLUMN. Geert Hoste: “Chayenne Van Aarle heeft zichzelf een groot cadeau gedaan, maar ook niet té groot”

Laat ik beginnen met goed nieuws. De voormalige Miss België is er weer helemaal bovenop na haar auto-ongeval. Haar herstel heeft ze niet gevierd met champagne, een handtas of een nieuwe smartphone. Chayenne Van Aarle heeft zichzelf een groot cadeau gedaan, maar ook niet té groot. Ze gaat van A naar B. Van cupmaat, welteverstaan. Ze had, zoals ze zelf haar borsten omschrijft, twee theezakjes. Chayenne is naar Turkije gereisd om een nieuw servies. Haar theekopjes ruilde ze voor koffietassen.

Ze stelt ons meteen gerust: het zijn geen caffè-lattemokken. Ze wil geen XXL caramel crunch double chocolaty chip frappuccino. Ik spreek over de grootte, niet over de vulling. Want waarmee die voormalige theezakje gevuld zijn, weten we nog niet. Dat zal nog wel uitlekken. Waarmee ik maar wil zeggen dat we met zijn allen blij zijn voor Chayenne. Ze is klaar voor een zomer aan de Blaarmeersen in Gent. Topless.

En voor wie er niet tegen kan: zand erover.

Aster Nzeyimana verkast van VRT naar VTM. Voor de televisie­kij­ker is dat misschien van het kastje naar de muur, maar als mediahisto­ri­cus hou ik mijn hart vast.

Ik heb nog meer goed nieuws. De politieke partij Groen overweegt om nu zelf ook te recycleren. Andere partijen hergebruiken hun toppers zo lang mogelijk en als die versleten zijn, worden ze door hun kinderen vervangen. Groen zet haar meest succesvolle nationale politici na eenmalig gebruik gewoon bij het regionale huisvuil. Bovendien is het aantal voorzitters in die partij op een jaar tijd verdubbeld. Aan dit tempo is, tegen de volgende verkiezingen, elk lid tegelijkertijd ook voorzitter. En omdat ze elkaar het zonlicht niet gunnen, is de kans groot dat ze in plaats van kandidaten straks 3 windmolens, 4 zonnepanelen en een zure augurk op de kieslijst zetten!

En dan is er sportnieuws. De belangrijkste transfer van het het sportseizoen is een feit. Aster Nzeyimana verkast van VRT naar VTM. Voor de televisiekijker is dat misschien van het kastje naar de muur, maar als mediahistoricus hou ik mijn hart vast. Want het is nooit goed gegaan met mannen die de VRT-sportdienst verlieten. Roger Moens kwam terecht bij de gerechtelijke politie en Michel Wuyts in Scherpen-heuvel. Wouter Vandenhaute werd boeman en Mark Uytterhoeven veranderde in een Mechelse magiër met een sik. Toen ik Carl Huybrechts vorige week op de cover van dit magazine zag blinken, hoopte ik dat ook hij goed nieuws had. Dat hij nog eens vader zou worden zoals Al Pacino. Maar Carl overleeft op Beethoven, olijfolie en een krultang.

Een krultang voor Vaderkesdag...

Ik kan er slechts van dromen.

