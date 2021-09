COLUMN. Evi Hanssen heeft een boek gemediteerd. ‘Nog 9 minuten’ is het antwoord op alle grote levensvragen

Een rake titel is het halve werk. Deugt de vlag, dan doet het er nog amper toe welke lading ze dekt. Graag nodig ik u uit op de podiumceremonie van de titels die me dit weekend zijn bijgebleven. De bronzen medaille gaat naar Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet. Samen hebben ze twee boeken geschreven voor de prijs van, welja, twee. Het eerste heet ‘Investeren in de eerste helft van je leven’, het tweede ‘Investeren in de tweede helft van je leven’. Beide bulken van de gouden tips. Deze wil ik gratis met u delen: sla overvloedig toiletpapier in wanneer dat in promotie staat, want op toiletpapier kleeft geen vervaldatum. Minpunt van dit tweeluik: hoe weet je met zekerheid in welke helft van je leven je je bevindt? Misschien investeert u op aanraden van Michaël en Ewald nog volop in die eerste helft, terwijl u zonder het te weten al diep in de tweede helft vertoeft, wie weet zelfs in extra time. Het leven laat zich zelden indelen in logische, voorspelbare helften.